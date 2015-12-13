20 человек погибло и 55 ранено из-за взрыва на рынке в Пакистане

Как сообщает пакистанская газета Dawn, ранения в результате взрыва получили 55 человек, из них более 15 находятся в критическом состоянии.

Взрыв произошел на рынке, куда люди съехались для закупки подержанной одежды на зимний период.

По словам взрывотехников, для бомбы было использовано около 30-35 килограммов взрывчатки.

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Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв. В то же время сообщается, что двое подозреваемых были задержаны около места взрыва.

Куррам является одной из самых проблемных племенных территорий, поскольку граничит сразу с тремя провинциями Афганистана и использовался в качестве ключевого маршрута переброски боевиков.