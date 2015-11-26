Южная и Северная Кореи проводят переговоры по улучшению отношений

Встреча направлена на улучшение отношений двух стран, замороженных в 2010 году.

Переговоры стали результатом августовской договоренности между двумя Кореями после того, как в результате взрыва на границе с КНДР были ранены двое южнокорейских солдат, пишет Радио Свобода.

Читайте такжеЮжная Корея начала артиллерийские учения у спорной границы с КНДР в Желтом море

Южная Корея ожидает от переговоров получения согласия от Севера на проведение регулярных воссоединений семей, которые были разъединены, когда страны разделились после Корейской войны 1951-53 годов.

Отношения на Корейском полуострове были заморожены с 2010 года, когда корабль ВМС Южной Кореи утонул из-за торпеды, которая, по заявлению Сеула, была выпущена с северокорейской подводной лодки. Позже в тот же год Северная Корея обстреляла южнокорейский остров, заявив, что южнокорейские военные нарушили ее территориальные воды.