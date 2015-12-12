Участник нападения на Bataclan не смог пройти отбор в армию и полицию Франции - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соседа Мохаммеда-Аггада во Франции, передает РБК.

По словам собеседника агентства, после того как Мохаммеда-Аггада не взяли служить во французскую армию, он выглядел очень расстроенным и жаловался на то, что это произошло из-за его иностранного происхождения.

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Представитель французской армии подтвердил агентству, что Мохаммед-Аггад пытался пойти служить в армию Франции в 2010 году, однако не прошел физические и психологические тесты.

Мохаммед-Аггад был одним из трех террористов, захвативших заложников в парижском концертном зале Bataclan. Террористами были убиты 90 человек. Еще до начала штурма все три террориста совершили самоподрыв. Всего в результате серии терактов в Париже 13 ноября погибли свыше 130 человек.