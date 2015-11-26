Музыканты Eagles of Death Metal рассказали о вечере в концертном зале Bataclan во время нападения террористов

Полная версия интервью с группой Eagles of Death Metal о терактах в Париже вышла на Vice 25 ноября, передает Дождь.

Солист группы Джесси Хьюз рассказывает, сразу после начала стрельбы бросился искать свою девушку. Он подбежал к входной двери и увидел стрелявшего человека. Он понял, что люди в зале бегут за ним, поэтому он развернулся и стал отгонять посетителей концерта от двери. «Я подбежал к запасному выходу, но не мог найти Тьюздей (девушка Хьюза — Дождь). И только когда я услышал ее голос, понял, что она в порядке, я вышел на улицу», — рассказывает Хьюз.

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Люди на улице, по словам Хьюза, просто стояли и не двигались. Участникам группы пришлось кричать: «Бегите!», чтобы заставить людей скрыться от террористов.

Другой участник группы рассказывает, что он стоял в самом конце зала, когда услышал звуки выстрелов позади него, после чего увидел, как люди падают на пол. «Я видел, как стрелявший посмотрел прямо на меня, прицелился и выстрелил, но промахнулся», — говорит звукорежиссер. Пуля попала в пульт, и «клавиши разлетелись во все стороны».

«Кровь была везде, но террорист стоял и продолжал стрелять и стрелять. Убивать людей и кричать “Аллах Акбар” во всю глотку», — рассказал он.

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Интервью оказалось очень эмоциональным для участников группы: несколько раз музыкантам было сложно говорить из-за слез.

Джесси Хьюз отметил, что с нетерпением ждет продолжения концертов Eagles of Death Metal, хочет приехать в Париж и первым выступить в Bataclan, когда он откроется вновь: «Я был там, когда зал замолчал. Наши друзья пришли посмотреть на рок-н-ролл и погибли. Я вернусь туда и буду жить».

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Напомним, вечером 13 ноября в Париже произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч футбольных сборных Франции и Германии, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.

Кроме того, на рок-концерте в театре "Батаклан" неизвестные захватили заложников. По последним данным, в ходе терактов погибли 130 человек, около 350 ранены.