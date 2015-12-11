Присутствие турецких военных в Ираке: Багдад подаст жалобу в ООН

В заявлении на своем официальном сайте глава иракского правительства просит Совбез ООН отдать распоряжение Турции о немедленном выводе войск из Ирака, передает Би-би-си.

В начале декабря около 150 военнослужащих турецкой армии в сопровождении танков пересекли границу с Ираком.

Они разместились неподалеку от города Мосул, который находится под контролем экстремистской группировки "Исламское государство".

Читайте такжеЭрдоган: Турецкие войска находятся в Ираке по просьбе Багдада с 2014 года

В Анкаре утверждают, что в прошлом году Багдад расширил лимит на количество турецких военнослужащих на своей территории.

Напомним, вчера турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не будет выводить свои войска из Ирака, где они находятся по соглашению с правительством в Багдаде.