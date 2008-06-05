Правительство одобрило Воздушный кодекс Украины

Кабинет министров Украины на своем заседании одобрил Воздушный кодекс Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ после заседания правительства.

Теперь Воздушный кодекс будет передан на утверждение Верховной Рады.

“Кодекс решает три ключевые проблемы: он приводит наше законодательство к требованиям ІСАО и к требованиям Евросоюза. Кроме того, он дает ответы на все вопросы, связанные с аудитами, поскольку у нас были претензии относительно запретов полетов в Европу - мы все эти вопросы сняли. И третье, он решает вопрос внутреннего порядка в аэропортах, как единого комплекса», - отметил министр.

Также И.ВИНСКИЙ сообщил, что Госавиаадминистрация будет реорганизована и вместо нее будет создана правительственная институция в составе Минтранссвязи.

«Она получит собственные полномочия, собственное финансирование, и ее руководитель получает полную независимость от любого в вопросах авиационной безопасности», - отметил И.ВИНСКИЙ.

Кроме того, по данным министра, независимо от этого авиационного органа создается Национальная комиссия расследования авиационных событий.

Как сказал И.ВИНСКИЙ, эти два органа приведут к выполнению Украиной требований ІСАО относительно обеспечения безопасности полетов.

“А министерство будет заниматься имуществом, кадрами - тем, что относится к органу управления”, - добавил И.ВИНСКИЙ.

Справка УНИАН. Воздушный кодекс Украины регулирует деятельность пользователей воздушного пространства Украины с целью удовлетворения интересов Украины и ее граждан и обеспечения безопасности авиации.

Действие Воздушного кодекса Украины распространяется на всех пользователей воздушного пространства Украины в части, их касающейся, как на территории Украины, так и за ее пределами, если законы страны пребывания пользователя не предусматривают иного.

Проект Воздушного кодекса Украины был зарегистрирован в Верховной Раде Украины 14 апреля т.г.