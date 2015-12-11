В России дальнобойщики планируют сегодня акцию протеста "Улитка"

Российские дальнобойщики в разных регионах планируют сегодня акцию протеста «Улитка».

Таким образом они выступают против системы взимания платы с большегрузов «Платон», рассказал координатор дальнобойщиков Петербурга Сергей Гуляев, сообщает Эхо Москвы. Читайте такжеThe New York Times: Российский бунт отложен По словам Гуляева, «Улитку» поддержат водители от Дальнего Востока до южных регионов. Акция станет предупредительной перед всероссийской забастовкой водителей грузовиков.

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