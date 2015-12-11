Пентагон: в результате авиаударов уничтожены три лидера "Исламского государства"
04:15, 11 декабря 2015Мир
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Представитель Пентагона полковник Стив Уоррен заявил, что в результате недавних авиаударов международной коалиции был убит "министр финансов" "Исламского государства" (ИГ) Абу Салах
REUTERS
Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на CBC News.
Также были ликвидированы "лидер вымогательской сети" ИГ Абу Марьям и Абу Рахман аль-Туниси, который координировал потоки информации, оружия и боевиков.
По словам Уоррена, все трое боевиков были уничтожены в районе города Талль-Афар, который находится на севере Ирака.
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Ранее УНИАН сообщал, что в США подтвердили смерть одного из лидеров террористической группировки "Исламское государство", известного как Абу Набил.
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