Пентагон: в результате авиаударов уничтожены три лидера "Исламского государства"

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на CBC News.

Также были ликвидированы "лидер вымогательской сети" ИГ Абу Марьям и Абу Рахман аль-Туниси, который координировал потоки информации, оружия и боевиков.

По словам Уоррена, все трое боевиков были уничтожены в районе города Талль-Афар, который находится на севере Ирака.

Читайте такжеСША направят отряд спецназа в Ирак для поисков лидеров ИГИЛ - Пентагон

Ранее УНИАН сообщал, что в США подтвердили смерть одного из лидеров террористической группировки "Исламское государство", известного как Абу Набил.