В Пентагоне подтвердили смерть лидера ИГ в Ливии

В США подтвердили смерть одного из лидеров террористической группировки "Исламское государство", известного как Абу Набил.

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Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что террорист был ликвидирован вследствие нанесенного американским самолетом F-15 авиаудара по городу Дерна в Ливии 13 ноября.

По словам спикера Пентагона капитана Джеффа Дэвиса, также подтверждена смерть лидера аффилированной с Аль-Каидой группировки Аль-Шабаб. Он был ликвидирован при авиаударе в Сомали 2 декабря. В Пентагоне боевика называли Абдираман Сандере, также он был известен под псевдонимом "Укаш". В Минобороны США также заявили, что этот инцидент "стал существенным ударом по группировке".