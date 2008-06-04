Бурджанадзе просит у ЕС поддержки в противостоянии с Россией

Спикер парламента Грузии Нино БУРДЖАНАДЗЕ просит поддержки ЕС в противостоянии с Россией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила сегодня на конференции «Европейская политика соседства – Восток».

«Мы готовы искать решения (в ситуации вокруг непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии – УНИАН), но мы не можем самостоятельно противостоять России, и нам нужна поддержка ЕС», - сказала спикер грузинского парламента.

Она отметила, что Грузия благодарна заявлениям Евросоюза по поводу последних действий России относительно Абхазии и Южной Осетии, однако отметила, что сегодня нужны не только заявления, но и конкретная работа в поиске решения замороженных конфликтов. Н.БУРДЖАНАДЗЕ также выразила убеждение в том, что европейские страны должны больше заниматься этими вопросами, поскольку в регионах, где существуют такие конфликты, продолжается нарушение прав человека, «за соблюдение которых ЕС боролся 50 лет».