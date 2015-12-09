В СК России считают, что события 2012 года на Болотной были репетицией Майдана

Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, передает Би-би-си.

"Вы знаете, что это была репетиция Майдана, на Болотной площади? Там под сценой лежали палатки и шины, как это было на Майдане", - заявил он на совещании в Ижевске.

По его мнению, если бы власти тогда не проявили твердость, в России случилось бы то же самое, что происходило в Украине в прошлом году.

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Глава СКР уверен, что у российской молодежи "просыпается чувство патриотизма", особенно после событий в Украине. То же самое происходит и со взрослыми, считает он.

Напомним, 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве прошла акция оппозиции, которая была согласована с властями. На улицы вышли те, кто был не согласен с итогами президентских выборах, на которых победил Владимир Путин. Во время акции были случаи столкновения демонстрантов с полицией.