США и Турция будут сотрудничать в атомной энергетике

Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о сотрудничестве в атомной энергетике. Это взаимодействие позволит сторонам обмениваться ядерными технологиями, материалами и оборудованием, сообщает Asssociated Press.

По словам представителей Государственного департамента США, соглашение о сотрудничестве между странами в ядерной сфере было подписано на 15 лет с возможностью дальнейшего автоматического продления на следующие 5 лет.

Согласно американским законам, важнейшим условием, открывающим путь к сотрудничеству с США в ядерной сфере, является присоединение второй стороны к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Соглашение с Турцией должно быть передано на рассмотрение американского конгресса, который имеет право заблокировать его в течение 60 рабочих дней.

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