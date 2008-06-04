Посол США о НАТО, инфляции, Ющенко, Тимошенко, нефти и газе

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР заявляет, что независимо от того, кто станет американским Президентом, Соединенные Штаты поддержат присоединение Украины к Плану действий по членству в НАТО на саммите Альянса в декабре этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал в своем выступлении на Международном форуме «Украинское евроатлантическое будущее».

«Убежден, что независимо от того, кто выигрывает президентские выборы в ноябре, поддержка Украины будет очень сильной во время рассмотрения вопроса о присоединении Украины к ПДЧ», - сказал В.ТЕЙЛОР.

Он напомнил, что все три кандидата на должность Президента США выразили поддержку относительно предоставления Украине ПДЧ во время Бухарестского саммита 2-4 апреля. (Следующий саммит НАТО запланирован на декабрь. На нем страны-члены Альянса опять будут рассматривать вопрос о присоединении Украины к ПДЧ – УНИАН).

Посол также отметил, что предложил бы Украине выработать «профессиональную, зрелую позицию» по трем аспектам: деятельности в НАТО, работы с соседними странами и решения внутренних проблем.

Относительно сотрудничества Украины с НАТО, В.ТЕЙЛОР отметил, что в ближайшее время планируется встреча представителей разных комитетов НАТО, в частности, военного и экономического, с представителями Украины.

Кроме этого, по словам посла, планируется провести встречу министров обороны стран НАТО с украинским министром обороны и обсудить выполнения Целевого плана и участия Украины в миротворческих операциях.

По словам В.ТЕЙЛОРА, сотрудничество Украины и Североатлантического альянса до декабря – следующего саммита НАТО, будет проходить очень интенсивно.

Он также отметил, что Украина должна проводить дискуссию с соседними странами и выяснять, почему они выступают против членства Украины в НАТО. По словам посла, Украине необходимо получить четкий ответ. «Соседи обычно важны, но принимает решение Украина», - добавил он.

В.ТЕЙЛОР также считает, что украинская власть должна обсуждать с народом, членом каких институтов международной безопасности должна быть Украина.

Он также отметил, что необходимо решить проблемы внутри страны, в частности, с инфляцией, которая «дестабилизирует страну, вызывает политические и огромные экономические проблемы».

По мнению В.ТЕЙЛОРА, инфляцию можно преодолеть благодаря проведению фискальной и монетарной политики. При этом посол отметил, что правительство, Президент и Национальный банк должны совместно проводить такую политику, а они проводят ее отдельно.

Кроме того, посол убежден, что главным приоритетом для Украины должна быть диверсификация источников снабжения энергоресурсов. «Позиции Украины в переговорах по этому вопросу будут сильнее, если Президент и премьер-министр будут работать вместе», - сказал он. В.ТЕЙЛОР считает, что есть возможность сделать Украину менее зависимой от российских газа и нефти.

«Нужно добывать нефть и газ, разрабатывая собственные месторождения, в частности, в Черном море», - сказал он.