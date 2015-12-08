Исследование: количество иностранных граждан в рядах "Исламского государства" удвоилось

К такому выводу пришли аналитики американской консалтинговой компании в сфере безопасности Soufan Group, которая опубликовала соответствующий отчет, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". По данным экспертов компании, только в течение 2014 года количество боевиков-иностранцев, которые принимают участие в боевых действиях в Ираке и Сирии, возросло более чем вдвое, достигнув по меньшей мере 27 тыс. человек. Прежде всего "Исламское государство" смогло привлечь наибольшее количество боевиков-иностранцев: в ее рядах таких людей - десятки тысяч.

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"Феномен боевиков-иностранцев в Ираке и Сирии действительно имеет глобальный характер", - говорится в отчете компании. Попытки многих стран помешать выехать исламисту в Сирию или Ирак до сих пор не принесли ощутимых результатов. Согласно данным аналитиков Soufan Group, в эти страны прибыло от 27 тыс. до 31 тыс. боевиков-иностранцев из 86 стран. В предыдущем отчете, который вышел в июне 2014 года, речь шла об около 12 тыс. иностранных боевиков, участвующих в вооруженном конфликте в Сирии.

Большинство боевиков, которые фигурируют в отчете, - выходцы из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Около 5 тыс. прибывшие из Европы, а еще 4700 - из бывших республик Советского Союз. От 20 до 30% боевиков впоследствии возвращаются в страны, откуда они приехали, отмечают эксперты Soufan Group.