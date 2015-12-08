Количество пострадавших при взрыве в Москве возросло до пяти человек

Количество пострадавших при взрыве на автобусной остановке на улице Покровка в центре Москвы увеличилось до пяти человек.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на пресс-службу московского департамента здравоохранения, еще один пострадавший обратился в больницу не сразу. Сейчас он госпитализирован.

Ранее в больницу доставили трех раненых, одного из которых уже отпустили домой. Кроме того, еще один пострадавший отказался от госпитализации, помощь ему оказали на месте. Таким образом, всего при взрыве травмы получили пять человек.

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Ранее сообщалось только о трех пострадавших.

По словам врачей, все полученные травмы не опасны для жизни.

Взрыв на автобусной остановке произошел вечером 7 декабря. По словам полицейских, взрывное устройство мощностью до 50 граммов тротила было начинено металлическими осколками. Дело возбуждено по статье о хулиганстве.

На записи с камер наблюдения видно, как после взрыва от остановки убегает неизвестный мужчина. В правоохранительных органах считают, что это он бросил в остановку взрывпакет. Его личность и мотивы пока не установлены.