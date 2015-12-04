Олланд посетит авианосец "Шарль де Голль", который находится у берегов Сирии

Президент Франции Франсуа Олланд посетит в пятницу военнослужащих на авианосце "Шарль де Голль" у берегов Сирии.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.

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"Он встретится с военнослужащими, привлеченными к борьбе с "Исламским государством" в Сирии и Ираке", - говорится в сообщении.

Ожидается, что Олланд прибудет на борт авианосца в 15 часов по Парижу. Там он проведет короткий брифинг.

Авианосец, с 38 самолетами на борту, был дислоцирован на востоке Средиземного моря через несколько дней после того, как "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракты в Париже, которые унесли жизни 130 человек.