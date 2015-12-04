Дания на референдуме отказалась присоединяться к политике ЕС в сфере юстиции

По данным подсчета большинства голосов на референдуме о дальнейшей евроинтеграции более 53% граждан Дании высказались против нее.

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Об этом со ссылкой на Financial Times пишет "Европейская правда".

Датчане проголосовали против возможности присоединения к совместной политике ЕС в сфере юстиции и внутренних прав. Сейчас Дания имеет в этих вопросах статус государства opt-out – имеет право отказываться от присоединения к определенным политикам ЕС.

Отмечается, что это стало поражением для правящей партии, которая агитировала за поддержку этого решения на референдуме, утверждая, что это помогло бы ей противостоять терроризму. В свою очередь для антииммиграционной Народной партии Дании, которая получила второе место на выборах в июне, такой результат референдума – определенная победа.

На результаты голосования повлиял главным образом кризис с беженцами в Европе. Дания не включена в план Еврокомиссии по расселению беженцев, и сторонники голосования "против" утверждали, что квоты станут обязательными и для нее, если референдум пройдет.

Явка на референдуме составила 72 %, что выше чем во время прошлого плебисцита по вопросу патентной политики ЕС. Всего Дания провела семь референдумов относительно отношений с ЕС.