Турция готова обнародовать детали уничтожения Су-24 - Reuters

17:10, 03 декабря 2015
Мир
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Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил о готовности руководства страны обнародовать детали по крушению Су-24.

REUTERS

Такое заявление политик сделал на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Как сообщал УНИАН, турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

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Согласно заявлению турецких военных, перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.

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