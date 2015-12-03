"Парень знает ремесло": губернатор Подмосковья продолжит сотрудничать с сыном генпрокурора Чайки

Об этом заявил губернатор Московской области Александр Воробьев после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, передает РБК.

"Я сотрудничал с Игорем Юрьевичем (Чайкой - Ред.), он очень добросовестно относился к тому, что я поручал. Те проекты, которые делались, были, по сути, лишены затрат из бюджета, что делает особую честь Игорю", - сказал он.

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"Зачем прекращать? Парень знает ремесло очень хорошо", - заявил губернатор Подмосковья в ответ на вопрос о том, не будет ли прекращено сотрудничество с Игорем Чайкой.

Ранее генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что считает лживыми и беспочвенными обвинения, изложенные в публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), касающейся якобы незаконной деятельности членов его семьи.

Вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не успели прочитать скандальное расследование о семье генпрокурора РФ из-за подготовки послания Путина.

Как сообщал УНИАН, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел расследование о бизнесе семьи генерального прокурора России Юрия Чайки.

В частности, в отчете речь идет о сыне генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артеме, который вместе с бывшей женой замгенпрокурора Ольгой Лопатиной инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость.