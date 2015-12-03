Во Франции задумались над изменением конституции для продления режима ЧП

Об этом сообщает Yahoo! News со ссылкой на источник в правительственных органах, передает Lenta.ru. Правительство собирается представить законопроект на заседании совета министров, который состоится 23 декабря. По действующему законодательству чрезвычайное положение можно вводить во Франции максимум на три месяца.

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О введении режима ЧП на три месяца 16 ноября объявил президент страны Франсуа Олланд. Через несколько дней введение подобных мер утвердил парламент страны.

Против высказались правозащитники и участники демонстраций в защиту окружающей среды, которым запретили проводить массовые собрания. 29 ноября полицейские задержали около 100 активистов общественной группы «Коалиция климат 21», вышедших на несанкционированный митинг в Париже в преддверии 21-й конференции ООН по вопросам изменения климата.

Мероприятие проходит в пригороде Парижа Ле-Бурже с 30 ноября по 11 декабря. В конференции участвуют свыше 150 глав государств и правительств. Ожидается, что по ее итогам будет подписано новое международное соглашение, которое обеспечит объединение усилий стран по снижению нагрузки на климатическую систему. Документ должен заменить Киотский протокол после 2020 года.

Напомним, в Париже и пригороде в ночь на 14 ноября была совершена серия терактов, жертвами которых стали 130 человек, более 350 пострадали. Боевики устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах, у футбольного стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени прогремели три взрыва, еще один смертник подорвал себя на бульваре Вольтер, а в концертном зале «Батаклан» террористы захватили заложников (двое из них привели в действие пояса смертника, одного ликвидировала полиция во время штурма).

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». 19 ноября в ходе спецоперации в Сен-Дени был ликвидирован предполагаемый организатор серии атак Абдельхамид Абауд.