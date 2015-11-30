Анкара подтвердила планы Эрдогана и Путина не встречаться в Париже - Reuters

Об этом подтвердил собеседник Reuters в офисе турецкого лидера, сообщает РБК.

Ранее, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства не будет встречаться со своим турецким коллегой в Париже.

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"Встреча с Эрдоганом (в Париже - УНИАН) не планируется, об этой встречи речь не идет. Такой встречи не будет", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин сейчас не планирует никаких контактов с турецкой стороной.