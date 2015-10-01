Британия призывает Россию доказать, что целью ее воздушных ударов в Сирии были исламисты

Очень важно, чтобы Москва смогла подтвердить это международному сообществу, сказал министр иностранных дел Британии Филип Хаммонд, выступая на заседании Совета безопасности ООН, которое созвала на тему борьбы с терроризмом Россия, которая сейчас председательствует в Совете безопасности, передает Радио Свобода.

«Надо сказать четко: действия в поддержку режима (Асада) несовместимы с действенным ведением войны против «Исламского государства» в Сирии. И это не моральное суждение – это прагматичное суждение», – подчеркнул он.

По его словам, нельзя быть действенной составляющей борьбы против «Исламского государства» и в то же время и теми же силами атаковать и умеренных оппозиционеров, которые сопротивляются подавлению режимом Асада.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 сентября, Совет федерации РФ по представлению президента России Владимира Путина дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии.

В начале сентября СМИ сообщили, что российские военные уже принимают участие в боевых действиях в Сирии на стороне правительственных войск.

Напомним, сегодня Россия нанесла первый авиаудар в Сирии - однако не по исламистам, а по оппозиционерам. В результате этого, по данным правозащитников, погибли 12 детей.

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Россия уверяет, что речь идет об использовании Военно-воздушных сил России для поддержки войск режима Асада в Сирии в борьбе против «Исламского государства».