Асад допустил заключение мирного соглашения с оппозицией

За проведение мирных переговоров по сирийскому урегулированию в Праге высказался в интервью Чешскому телевидению президент Сирии Башар Асад, передает ТАСС.

"Чехию отличает взвешенная позиция (по сирийскому конфликту - прим. Ред.). Сирийцы подтвердят, что мирная конференция не может состояться, например, во Франции, так как она поддерживает терроризм и поддерживает войну, а не поддерживает мир, - сказал в транслировавшемся телеканалом в понедельник вечером интервью Башар Асад. - Все (стороны - прим. Ред.) благосклонно восприняли идею о Праге".

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Башар Асад подтвердил информацию о возможности заключения мирного соглашения с политической оппозицией в Праге. Два месяца назад об этом впервые сообщил журналистам президент Чехии Милош Земан.

"Это (заключение соглашения в Праге - прим. Ред.) - вполне реально", - подчеркнул Башар Асад. На реализацию этих планов, по его словам, настроены сирийские власти и оппозиция.

Главным условием сирийского урегулирования, по мнению президента, является победа над терроризмом. Только при его выполнении возможен эффективный политический диалог и нормализация жизни в стране. "Это дело самих сирийцев", - заявил Асад.