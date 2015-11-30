Обама и Путин встретились за закрытыми дверями в Париже

15:56, 30 ноября 2015
Мир
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Президент России Владимир Путин встретился со своим американским коллегой Бараком Обамой в Париже.

REUTERS

Об этом сообщает ТАСС.

Встреча проходила за закрытыми дверями на полях климатической конференции под эгидой ООН.

Лидеры говорили более получаса.

Ранее Дмитрий Песков не исключил встречи двух президентов в кулуарах конференции. На старте саммита Путин отсутствовал на официальной церемонии фотографирования.

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Ранее сегодня УНИАН сообщал, что ожидаемых переговоров президентов России и Турции не состоится. Но во время пребывания в Париже Эрдоган поговорит с Порошенко.

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