Обама и Путин встретились за закрытыми дверями в Париже
15:56, 30 ноября 2015Мир
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Президент России Владимир Путин встретился со своим американским коллегой Бараком Обамой в Париже.
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС.
Встреча проходила за закрытыми дверями на полях климатической конференции под эгидой ООН.
Лидеры говорили более получаса.
Ранее Дмитрий Песков не исключил встречи двух президентов в кулуарах конференции. На старте саммита Путин отсутствовал на официальной церемонии фотографирования.
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Ранее сегодня УНИАН сообщал, что ожидаемых переговоров президентов России и Турции не состоится. Но во время пребывания в Париже Эрдоган поговорит с Порошенко.
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