Обама и Путин встретились за закрытыми дверями в Париже

Об этом сообщает ТАСС.

Встреча проходила за закрытыми дверями на полях климатической конференции под эгидой ООН.

Лидеры говорили более получаса.

Ранее Дмитрий Песков не исключил встречи двух президентов в кулуарах конференции. На старте саммита Путин отсутствовал на официальной церемонии фотографирования.

Читайте такжеВ Париже начинается климатическая конференция под эгидой ООН

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что ожидаемых переговоров президентов России и Турции не состоится. Но во время пребывания в Париже Эрдоган поговорит с Порошенко.