Черный день для вертолетов: три катастрофы за сутки

Серия катастроф с участием вертолетов произошла менее чем за сутки по всему миру. Жертвами инцидентов стали глава полиции Чили, британские военные и американские пилоты. Авиапроисшествия значительно отличались друг от друга по обстоятельствам.

Так, глава полиции Чили генерал Жоэе Алехандро Берналес погиб в результате столкновения вертолета с трехэтажным зданием в Панаме, передает Associated Press. Кроме чиновника при крушении винтокрылой машины погибли 11 человек.

Президент Чили Мишель Бачелет из-за инцидента прервала турне по северу страны и вернулась в г.Сантьяго. В Чили по решению властей приспущены государственные флаги.

В штате Мичиган на севере США вертолет упал на крышу больницы. Инцидент произошел в городе Гранд-Рапидс. При приземлении хвост вертолета задел радиоантенну на крыше медицинского учреждения, после чего машина упала и загорелась. Из больницы была проведена срочная эвакуация пациентов. В вертолете находились только двое пилотов. Однако точно количество пострадавших выясняется.

В Британии потерпел крушение вертолет Вооруженных сил. Погибли оба пилота, находившиеся на борту. ЧП произошло в Девоне, в 320 км к западу от Лондона. Минобороны страны уже приступило к расследованию обстоятельств происшествия.

РБК