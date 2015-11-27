В Мали задержали подозреваемых в нападении на отель
01:11, 27 ноября 2015Мир
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В Мали задержали двух подозреваемых в причастности к нападению на отель Radisson Blu в столице Бамако.
REUTERS
Об этом сообщили в четверг, 26 ноября, представители властей этой страны, передает Радио Свобода.
Имен задержанных пока не называют. Также не сообщают о их возможной роли в нападениях.
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Напомним, утром 20 ноября группа экстремистов захватила 170 гостей и сотрудников отеля Radisson Blu в Бамако. Среди заложников было много иностранцев. Большинство заложников были освобождены, однако погибло 20 человек, среди которых шестеро россиян – сотрудников авиакомпании «Волга-Днепр».
Ответственность за нападение взяла на себя связанная с «Аль-Каидой» экстремистская группировка «Ам-Мурабитун».
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