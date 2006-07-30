Памела Андерсон вторично вышла замуж

В американском городке Сант-Тропе она заключила брак с многолетним любовником Кидом Роком.

Поэтому теперь Андерсон может смело называться миссис Рок. Подробности свадьбы станут известны лишь в понедельник - заявляют агенты актрисы и певца. Известно лишь, что на свадьбе были двое фотографов.

Памеле Андерсон в настоящее время 39 лет, ее новому мужу - 35. За плечами актрисы - супружеская жизнь с рок-звездой Томми Ли, в браке с которым Памела родила двоих детей. У ее нового мужа также есть сын.

5 канал