Германия направит в Сирию разведывательные самолеты "Торнадо"
16:40, 26 ноября 2015Мир
1304 0
Также будет усилена тренировочная миссия для курдских бойцов против ИГ.
Германия направит в Сирию разведывательные самолеты "Торнадо" / millitaryarmor.ucoz.ru
Германия направит самолеты-разведчики в Сирию для поддержки французской операции против ИГИЛ.
Читайте такжеСША отправили в Сирию дополнительный военный контингент – СМИ
Об этом сообщил Хенинг Отте, спикер Христианско-демократической партии Ангелы Меркель по вопросам обороны, передает The Local.
"Мы не просто усилим тренировочную миссию (для курдских бойцов) в Северном Ираке, но и расширим наше участие в операции против террора ИГ в Сирии разведывательными самолетами "Торнадо", - сказал Отте.
Как сообщалось ранее, президент Франции Франсуа Олланд призвал Германию присоединиться к операции против ИГИЛ в Сирии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter