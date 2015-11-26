Германия направит в Сирию разведывательные самолеты "Торнадо"

Германия направит самолеты-разведчики в Сирию для поддержки французской операции против ИГИЛ.

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Об этом сообщил Хенинг Отте, спикер Христианско-демократической партии Ангелы Меркель по вопросам обороны, передает The Local.

"Мы не просто усилим тренировочную миссию (для курдских бойцов) в Северном Ираке, но и расширим наше участие в операции против террора ИГ в Сирии разведывательными самолетами "Торнадо", - сказал Отте.

Как сообщалось ранее, президент Франции Франсуа Олланд призвал Германию присоединиться к операции против ИГИЛ в Сирии.