Керри предупредил о возможном обострении арабо-израильского конфликта

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри после дипломатической поездки по региону, в ходе которой провел встречи с лидерами обеих сторон, пишет "Голос Америки". Он отметил, что ждет правильных решений от Израиля и Палестины по достижению устойчивого мира.

Читайте такжеИзраильская авиация нанесла два удара по объектам ХАМАС в секторе Газа

Джон Керри заявил после прилета в Бостон, что США призывают Израиль и палестинцев предпринять шаги по снижению напряженности и продемонстрировать истинную приверженность дипломатическому решению.

"Я думаю, что мы, возможно, приближаемся сейчас к ключевой точке, когда обе стороны должны сделать важные решения для будущего. Очевидно, что мы надеемся, что они примут решения, которые будут продвигать процесс ради достижения устойчивого мира", – сказал он.

В результате волны нападений палестинцев с ножами, стрельбы и таранов людей на автомобилях с сентября убито по меньшей мере 19 израильтян и один американский студент. По крайней мере 89 палестинцев были убиты, многие во время осуществления нападений, остальные – в столкновениях с израильскими силами безопасности.

Во вторник во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме Джон Керри осудил палестинские нападения как терроризм, Нетаньяху при этом заявил, что Израиль борется с воинствующими исламистами "каждый час" и описал это как "битву цивилизации против варварства".

Позже госсекретарь США провел переговоры с палестинским лидером Махмудом Аббасом на Западном берегу.

Израиль говорит, что нынешнее насилие происходит из-за палестинской кампании лжи и подстрекательства вокруг важного места в Иерусалиме, которое почитается как святыня и мусульманами, и евреями. Палестинцы говорят, что насилие коренится в разочаровании по поводу почти полувековой оккупации. Они обвиняют Израиль в применении чрезмерной силы для подавления беспорядков.