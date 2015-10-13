В Иерусалиме с утра несколько терактов: 18 человек ранены, один погибший

По словам полиции, офицеры прибыли на место происшествия и обнаружили в автобусе двух вооруженных ножами и огнестрельным оружием нападающих, которых "нейтрализовали", передает BBC.

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Кроме того, в другом месте в Иерусалиме нападающий подбежал к трем людям на автобусной остановке и ударил их ножом, сообщает полиция. Правоохранители застрелили нападавшего.

На протяжении последних двух недели много израильтян подверглись нападению со стороны палестинцев.

Напомним, отношения израильтян и палестинцев обострилась в сентябре на фоне столкновений возле Храмовой горы в Иерусалиме, а также на Западном берегу и возле границы с Сектором Газы.