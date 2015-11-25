Германия отправит 650 военных на операцию в Мали

Об этом сообщила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, передает Би-би-си. По ее словам, это будет сделано для поддержки сил Франции в глобальной борьбе с джихадистами.

Читайте такжеЕще одна группировка взяла на себя ответственность за нападение на отель в Мали, жертвами которого стали 19 человек

20 ноября французские власти направили в Мали элитный спецназ национальной жандармерии. Такое решение было принято после захвата заложников в отеле Radisson в столице страны.

В результате нападения были убиты 19 человек.

Ответственность за нападение взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" группировка "Мурабитун", возглавляемая алжирским боевиком Мухтаром Бельмухтаром.