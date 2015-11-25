Германия отправит 650 военных на операцию в Мали

12:48, 25 ноября 2015
Мир
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Германия намерена отправить 650 военнослужащих для участия в операции в Мали, которая проводится под руководством Франции.

twitter.com/DailySabah

Об этом сообщила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, передает Би-би-си. По ее словам, это будет сделано для поддержки сил Франции в глобальной борьбе с джихадистами.

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20 ноября французские власти направили в Мали элитный спецназ национальной жандармерии. Такое решение было принято после захвата заложников в отеле Radisson в столице страны.

В результате нападения были убиты 19 человек.

Ответственность за нападение взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" группировка "Мурабитун", возглавляемая алжирским боевиком Мухтаром Бельмухтаром.

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