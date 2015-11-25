В Чикаго полицейский выпустил 16 пуль в чернокожего подростка, город охватили протесты (фото, видео)

Инцидент произошел на одной из улиц Чикаго еще в октябре, сообщает Дождь.

Поздним вечером полицейские преследовали молодого человека, который шел по проезжей части с ножом в руке. Ранее в полиции утверждали, что он повернулся в сторону офицеров, и те открыли огонь из предосторожности.

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На видеозаписи с установленной на одной из машин камеры видно, что Макдональд идет мимо полицейских, когда один из них делает первый выстрел. После этого подросток перевернулся на месте и рухнул на асфальт, однако стрельба продолжается с расстояния в несколько метров. Всего на теле Макдональда обнаружили 16 пулевых отверстий.

Хотя инцидент произошел месяц назад, видеозапись была опубликована только сегодня. Открывшему стрельбу белому полицейскому Джейсону ван Дайку сегодня предъявили обвинения в убийстве.

После публикации видео на перекрестке улиц Рузвельта и Холстеда собрались протестующие, которые перекрыли дорогу, взявшись за руки. Пока речь идет о нескольких десятках человек, они повторяют фразу: «Шестнадцать выстрелов!»