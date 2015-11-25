Талибы захватили 15 заложников после крушения вертолета на севере Афганистана - СМИ
02:49, 25 ноября 2015Мир
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Боевики группировки «Талибан» в Афганистане захватили в заложники по меньшей мере 15 человек после крушения вертолета на севере этой страны.
Талибы захватили 15 заложников в Афганистане / twitter.com/pajhwok
Об этом сообщает Радио Свобода.
По информации местных властей, во время аварии, которая произошла во вторник, 24 ноября, в провинции Фарьяб, погибли трое людей.
Представители афганской армии отмечают, что для перевозки военного персонала они заказали гражданский вертолет.
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По сообщениям источников в афганской полиции, среди захваченных талибами людей есть двое иностранцев.
Руководитель полиции провинции Фарьяб Саид Андараби информирует, что причиной аварии вертолета стали технические проблемы. По его словам, силы безопасности начали спецоперацию для освобождения заложников.
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