Генсек НАТО: Для разрешения ситуации вокруг сбитого Су-24 важны дипломатия и деэскалация

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что для разрешения ситуации вокруг сбитого Турцией российского военного самолета важны дипломатия и деэскалация.

Соответствующее заявление он сделал во вторник в Брюсселе после внеочередного заседания Североатлантического Совета.

По его словам, Турция проинформировала союзников о сбитом самолете российских ВВС, который нарушил воздушное пространство Турции.

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"Я уже не раз высказывал свое беспокойство по поводу последствий военных действий РФ вблизи границ НАТО. Это подчеркивает важность иметь и соблюдать договоренности, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что союзники неоднократно заявляли о своей солидарности с Турцией и поддержку ее территориальной целостности.

"Мы очень внимательно будем продолжать следить за развитием событий на юго-восточных границах НАТО. Я с нетерпением ожидаю дальнейших контактов между Анкарой и Москвой и призываю к спокойствию и деэскалации. Дипломатия и деэскалации важны для решения этой ситуации", - заявил он.