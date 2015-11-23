Лидеры ЕС и Турции 29 ноября проведут встречу по кризису мигрантов - СМИ

Об этом он написал в своем Твиттере, сообщает gazeta.ru.

«Я созываю саммит ЕС-Турция в воскресенье, 29 ноября, в 16.00. Цель — придать импульс нашим отношениям и ограничить миграционные потоки», — написал Туск.

По его словам, «решение было принято после положительной рекомендации Еврокомиссии и телефонного разговора этим вечером с премьер-министром (Турции) Ахметом Давутоглу».

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Ранее премьер Греции Алексис Ципрас заявил, что Греция и Турция должны усилить совместные действия в борьбе с незаконными перевозчиками мигрантов и беженцев в Европу из Турции через греческие острова.