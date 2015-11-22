Обама пообещал уничтожить "Исламское государство"

Президент США Барак Обама в воскресенье заявил, что США и союзники не смягчат свои позиции в борьбе с экстремистами "Исламского государства" и продолжат преследование его лидеров, а также будут добиваться прекращения их финансирования.

"Уничтожение ("Исламского государства") - это не просто выполнимая цель, мы добьемся этого", - сказал Обама на пресс-конференции после встречи лидеров азиатских государств, пишет Рейтер.

"Мы уничтожим их. Мы вернем себе земли, на которых они сейчас находятся, мы лишим их финансирования, поймаем их лидеров, ликвидируем их сети, линии обеспечения, и мы их уничтожим".

Обама сказал, что "очень бы помогло", если бы Россия направила свои усилия на борьбу с "Исламским государством". Он также выразил надежду, что Москва согласится на передачу власти в Сирии, что означало бы уход нынешнего президент Башара Асада.