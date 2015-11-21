Страны Балтии не присоединятся к коалиции против ИГ с участием России

Об этом заявили в пятницу на встрече в Паланге президенты Латвии, Литвы и Эстонии, передает Украинская правда со ссылкой на Delfi.

"Литва не примет участия ни в одной новой коалиции, в которой Россия участвует или хочет участвовать. До сегодняшнего дня Россия оккупировала территорию одной страны и ведет военные действия на территории двух стран, Украины и Грузии", - заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

"Нам нужно серьезно обдумывать создание любой коалиции, в которой будет такой агрессор, как наш сосед", - добавил эстонский лидер Тоомас Хендрик Ильвес.

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Президент Латвии Раймонд Вейонис, со своей стороны, заявил, что ситуация в ЕС и у его южных границ не должна отвлекать внимание от Украины.

"Наша общая задача - сохранить вопрос об Украине высоко в повестке дня ЕС до тех пор, пока минские соглашения не будут полностью выполнены", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, после терактов в Париже президент Франции Франсуа Олланд высказал мнение, что широкой международной коалиции с участием России и США удастся нанести решающий удар по террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Россия заявила, что готова работать с такой коалицией, если ее члены будут уважать суверенитет Сирии.