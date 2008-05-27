В России предлагают приравнять коррупцию к государственной измене

09:51, 27 мая 2008
Мир
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Инициатива Миронова

Глава Совета федерации России Сергей Миронов считает, что «по сроку уголовного наказания надо приравнять коррупционеров к государственным изменникам», передает ИТАР-ТАСС.

«Фактически речь идет, на мой взгляд, о государственной измене, поскольку коррупционер - это преступник, который подрывает сами устои государственной безопасности», - сказал Миронов.

По его мнению, нужно ввести «обязательную конфискацию имущества коррупционера и членов его семьи».

«Вот это будет правильно и справедливо. Надеюсь, что эти нормы мы увидим в окончательной редакции закона о борьбе с коррупцией», - подчеркнул Миронов. 

Газета.ру

 

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