В России предлагают приравнять коррупцию к государственной измене

Глава Совета федерации России Сергей Миронов считает, что «по сроку уголовного наказания надо приравнять коррупционеров к государственным изменникам», передает ИТАР-ТАСС.

«Фактически речь идет, на мой взгляд, о государственной измене, поскольку коррупционер - это преступник, который подрывает сами устои государственной безопасности», - сказал Миронов.

По его мнению, нужно ввести «обязательную конфискацию имущества коррупционера и членов его семьи».

«Вот это будет правильно и справедливо. Надеюсь, что эти нормы мы увидим в окончательной редакции закона о борьбе с коррупцией», - подчеркнул Миронов.

Газета.ру