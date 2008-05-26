Канадский парламент завтра признает Голодомор геноцидом
22:27, 26 мая 2008Мир
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В этом уверены Стивен Харпер и Ющенко
|Виктор ЮЩЕНКО и Стивен ГАРПЕР
Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали сегодня в Оттаве во время совместной пресс-конференции.
В частности, С.ХАРПЕР подчеркнул, что соответствующая декларация, которая будет рассматриваться завтра в Сенате, была подготовлена представителем провластной партии, поэтому он уверен в поддержке этого документа.
«Я считаю важным, чтобы мир не забывал об этом трагическом событии, и именно по этой причине я не имею сомнений в поддержке этого документа», - сказал премьер Канады, добавив, что он выступает за всемирное признание этой трагедии.
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