Канадский парламент завтра признает Голодомор геноцидом

Премьер-министр Канады Стивен ХАРПЕР и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убеждены, что завтра канадский парламент примет решение о признании Голодомора 1933-1933 годов геноцидом украинского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали сегодня в Оттаве во время совместной пресс-конференции.

В частности, С.ХАРПЕР подчеркнул, что соответствующая декларация, которая будет рассматриваться завтра в Сенате, была подготовлена представителем провластной партии, поэтому он уверен в поддержке этого документа.

«Я считаю важным, чтобы мир не забывал об этом трагическом событии, и именно по этой причине я не имею сомнений в поддержке этого документа», - сказал премьер Канады, добавив, что он выступает за всемирное признание этой трагедии.