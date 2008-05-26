Оппозиция Грузии, "как украинцы", будет избавляться от Саакашвили

Объединенная грузинская оппозиция собирается создать свой, альтернативный парламент, передает агентство "Новости-Грузия".

«Так как у нас нет легитимного Президента, а теперь и парламента, мы собираемся создать альтернативный парламент, который наверное будет называться Представительской палатой. В ближайшие дни состоится ее первое заседание», – заявил на митинге один из лидеров объединенной оппозиции Джонди БАГАТУРИЯ.

Лидер оппозиции Леван ГАЧЕЧИЛАДЗЕ, в свою очередь, сказал, что оппозиция вместе с народом не даст провести первую сессию новоизбранного парламента, которая предположительно назначена на 10 июня. «Даже если для этого нам придется силой ворваться в парламент», - сказал он.

Также представитель оппозиции Пикрия ЧИХРАДЗЕ призвала грузинский народ последовать примеру украинцев. «Мы должны действовать, как украинский народ. За один день от СААКАШВИЛИ не избавиться. Мы должны стоять, если понадобится, неделю, две недели и в дождь и ветер», - заявила она.

Как сообщал УНИАН, парламентские выборы в Грузии прошли 21 мая. Они проводились по смешанной системе – 75 мест предоставлены партиям и блокам, преодолевшим 5-процентный барьер, остальные 75 – кандидатам, победившим в одномандатных округах.

По официальным данным, правящая партия "Единое национальное движение" во главе с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ набрала 59,48% голосов, коалиция оппозиционных партий - 17,69%, Христианско-демократическое движение - 8,26%, Лейбористская партия - 7,55%.

По мажоритарным спискам правящая партия получила 71 депутатский мандат из 75.

Парламент Грузии насчитывает 150 депутатов. Таким образом, официальные результаты выборов означают, что "Единое национальное движение" получит в парламенте конституционное большинство.

Западные наблюдатели отметили нарушения, но назвали итоги выборов в целом справедливыми.

Оппоненты М.СААКАШВИЛИ не согласны с такими выводами: оппозиция заявила о грубых нарушениях в нескольких округах и о намерении обратиться в суды с просьбой отменить итоги голосования.

Кроме того, коалиция оппозиционных партий, по словам ее лидера Л.ГАЧЕЧИЛАДЗЕ, решила отказаться от мест в парламенте, считая результаты прошедших выборов сфальсифицированными.