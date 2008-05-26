Совет министров ЕС дал добро на переговоры с Россией

Совет министров по общим делам и внешним отношениям ЕС одобрил мандат на переговоры с Россией относительно нового базового соглашения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня на заседании совета.

Предусматривается, что официально переговоры относительно нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве начнутся на саммите Россия-ЕС, который состоится в начале июня в Ханты-Мансийске.

Как сообщал УНИАН, ЕС планировал начать переговоры с Россией относительно нового базового соглашения еще в прошлом году, однако длительное время не мог их начать из-за вето, примененного сначала Польшей, а впоследствии Литвой.

Новое базовое соглашение должно заменить действующий договор о партнерстве и сотрудничестве, официальный срок действия которого истекает в конце 2007 года (согласно с положениями соглашения, оно автоматически продлевается в случае отсутствия новых договоренностей – УНИАН).