Сергей Иванов впервые за 9 лет не включен в Совет Безопасности РФ

Накануне вечером президент России Дмитрий Медведев утвердил состав Совбеза.

Укрепление позиций силовиков – так расценили новый состав Совета Безопасности многие политологи. Главное изменение – это прежде всего отсутствие вице-премьера Сергея Иванова. С 99 года он бессменно присутствовал на заседаниях Совета Безопасности – как секретарь этого органа, как министр обороны, затем как первый вице-премьер. В нынешнем же Совбезе не оказалось почти никого из заместителей Путина – ни первых вице, ни обычных вице-премьеров. Исключением стал только Алексей Кудрин, которому как министру финансов полагается быть по должности в составе Совбеза. Зато появились новые лица. Это глава пограничной службы ФСБ – первый замдиректора службы Владимир Проничев. А также новый глава Госнаркоконтроля Виктор Иванов. До сих пор глава ФСКН в состав Совета Безопасности не входил, и специалисты уже называют это назначение крупной аппаратной победой Виктора Иванова и силовиков.

Напомним, что новым секретарем Совета Безопасности был назначен бывший глава ФСБ Николай Патрушев.

Эхо Москвы