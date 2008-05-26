Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с государственным визитом в Канаду.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, визит будет продолжаться с 26 по 29 мая 2008 г.

Планируется, что 26 мая в Оттаве глава Украинского государства проведет встречу с Премьер-министром Канады Стивеном ГАРПЕРОМ в формате «с глазу на глаз». После завершения встречи начнутся переговоры Президента Украины с премьер-министром Канады в расширенном составе.

Также в этот день В.ЮЩЕНКО выступит на совместном заседании Палаты общин и Сената парламента Канады и проведет встречу с Генерал-губернатором Канады госпожой Микаэлой ЖАН.

Кроме того, Президент Украины примет участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу погибшим воинам, церемонии посадки дерева на аллее почетных гостей и в акции «Неугасимая свеча».

27 мая в Виннипеге глава Украинского государства проведет встречу с Премьером Манитобы Гери ДОЭРОМ. После завершения встречи в присутствии В.ЮЩЕНКО будет подписано Соглашение о сотрудничестве между Днепропетровской областью и провинцией Манитоба.

Также в этот день запланировано возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко и памятника жертвам Голодомора в Украине 1932-33 гг.

В Виннипегском университете состоится церемония присвоения Президенту Украины звания почетного доктора этого учебного заведения.

Кроме того, запланирована встреча Президента с украинской общиной города Виннипег.

28 мая в Торонто Президент Украины примет участие в бизнес-форуме «Перспективы украинско-канадского сотрудничества после вступления Украины в ВТО» и проведет встречу с представителями украинской общины.