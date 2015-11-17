Французская авиация нанесла новые удары по боевикам ИГИЛ в Ракке
07:18, 17 ноября 2015Мир
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В сообщении говорится, что в авианалете также приняли участие самолеты союзных государств.
REUTERS
Французская авиация нанесла новые удары по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» в сирийском городе Ракка и его окрестностях, приводит Дождь со ссылкой на NBC News данные американских военных.
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В сообщении говорится, что в авианалете также приняли участие самолеты союзных государств. О целях операции пока не сообщается.
Накануне французские истребители выпустили 20 ракет по целям в Ракке и ее окрестностям, уничтожив тренировочный лагерь боевиков и центр по набору добровольцев.
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