Боевики ИГ убили более 40 жителей города Ракка в Сирии
17:57, 07 марта 2015Мир
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Боевики "Исламского государства" совершили не менее 42 расправ в сирийском городе Ракка - опорном пункте джихадистов, сообщил ВВС местный активист, который следит за их действиями в городе.
REUTERS
В частности, они сбросили с крыши жителя города, которого заподозрили в гомосексуализме, а также отрезали голову мужчине, который якобы непочтительно вспомнил Бога, отмечает собеседник ВВС.
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Джихадистская группировка "Исламское государство" захватила значительную часть территорий Сирии и Ираке в прошлом году, передает BBC Украина.
Боевики уничтожили на подконтрольной им территории ряд объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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