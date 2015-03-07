Боевики ИГ убили более 40 жителей города Ракка в Сирии

В частности, они сбросили с крыши жителя города, которого заподозрили в гомосексуализме, а также отрезали голову мужчине, который якобы непочтительно вспомнил Бога, отмечает собеседник ВВС.

Читайте такжеБоевики Исламского государства казнили 11 своих командиров

Джихадистская группировка "Исламское государство" захватила значительную часть территорий Сирии и Ираке в прошлом году, передает BBC Украина.

Боевики уничтожили на подконтрольной им территории ряд объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.