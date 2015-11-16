Под железным занавесом: У Лаврова по-разному сообщили о вероятности запрета выезда из РФ в Европу
15:45, 16 ноября 2015Мир
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Власти рассматривают вопрос ввода запрета на выезд в Европу.
REUTERS
Об этом сообщает «Интерфакс».
«Запрет вводит не МИД, а президент. Сейчас пока об этом речи не идет. Но вопрос прорабатывается», - заявил замглавы МИДа Олег Сыромолотов.
Ранее источник в МИДе РФ заявлял, что вопрос введения выездных виз не обсуждался и обсуждаться не может.
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С инициативой введения выездных виз на фоне ухудшения безопасности выступал депутат-коммунист Вадим Соловьев.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла данную информацию, заявив, что никаких обсуждений по ограничениям на выезд россиян за рубеж не ведется.
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