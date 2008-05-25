ЦИК Грузии отменил результаты голосования на 26 участках

Центральная избирательная комиссия Грузии аннулировала результаты парламентских выборов на 26 избирательных участках, сообщает Lenta.ru.

Всего на выборах в Грузии были открыты 3604 избирательных участка.

Грузинская оппозиция собирается обратиться в суды, которые вправе отменить итоги голосования не только на участках, но и в округах. Как заявил один из лидеров оппозиции Давид ГАМКРЕЛИДЗЕ, в некоторых округах "путем фальсификации правящая партия получила чуть ли не 100 процентов голосов".

Оппозиция заявляет о грубых нарушениях в нескольких округах.

Парламентские выборы в Грузии прошли 21 мая. По данным грузинского Центризбиркома, победу одержала правящая партия "Единое национальное движение", получившая по пропорциональной системе 59,4% голосов. "Объединенная оппозиция" набрала 17,6%, Христианско-демократическое движение - 8,2%, Лейбористская партия - 7,5%. По мажоритарным спискам правящая партия получила 71 депутатский мандат из 75.

Парламент Грузии насчитывает 150 депутатов. Официальные результаты выборов означают, что "Единое национальное движение" получит в палате конституционное большинство