Мировые лидеры собираются в Турции на саммит G20

Как сообщает Радио Свобода, лидеры стран крупнейших экономик обсудят глобальные проблемы, такие как борьба с терроризмом, конфликт в Сирии, миграционный кризис и изменение климата.

Президент США Барак Обама, как ожидается, проведет двусторонние переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом еще до начала саммита.

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Переговоры будут проходить на фоне сообщений о терактах в Париже, где в ходе нападений боевиков группировки «Исламское государство» более сотни людей погибли и более 300 были ранены.

Накануне премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что за теракты в Париже Украина ожидает от стран «Группы двадцати» решительной реакции по борьбе с терроризмом.