Франция поблагодарила Украину за проявление солидарности в связи с терактами в Париже

Об этом говорится в заявлении посольства Франции в Украине.

В дипломатическом ведомстве отметили, что Франция подверглась беспрецедентному нападению. Президент Франции Франсуа Олланд отметил, что это «ужас», против которого будет вестись «безжалостная» борьба.

"Множество цветов и свечей было положено перед французскими представительствами за рубежом, в том числе перед нашим посольством в Киеве, уже посреди ночи", - говорится в заявлении посольства.

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В связи с этим французские дипломаты заявили, что "в этот тяжелый час вся команда посольства Франции чрезвычайно тронута и благодарна украинцам, президенту Порошенко, премьер-министру и правительству Украины за это проявление солидарности. Мы предстанем еще более объединены против этого варварства".

Во французской учреждении проинформировали, что президент Франции принял два важных решения: было объявлено чрезвычайное положение и сразу же восстановлен контроль на границах.

Чрезвычайное положение предусматривает возможность введения запрета на перемещение лиц и введение зон с особым режимом охраны и безопасности.

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"Были задействованы армейские подразделения для обеспечения безопасности территории. Министерствами иностранных дел, юстиции и здравоохранения совместно с префектурой полиции был введен в действие специальный центр помощи пострадавшим", - говорится в заявлении.