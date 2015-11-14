Самые известные здания мира подсветили цветами французского флага (фото)

По сообщениям иностранных СМИ, среди них были знаменитый оперный театр в Сиднее и телебашня в канадском Торонто, более 30 лет бывшая самой высокой в мире.

Читайте такжеИГ официально подтвердило свою ответственность за теракты в Париже

Кроме того, французским триколором был подсвечен шпиль нового здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, отстроенного на месте башен-близнецов, уничтоженных в ходе теракта 11 сентября 2001 года.

The 1 WTC spire is lit blue, white and red in honor of the victims of the Paris attacks https://t.co/TTgsNfNTOSpic.twitter.com/UbUGxEe7mW — The New York Times (@nytimes) November 14, 2015

Также, в знак солидарности Францией, пережившей серию террористиеских атак, подсветку Останкинской телебашни в Москве "окрасили" в цвета французского флага.