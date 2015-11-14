Самые известные здания мира подсветили цветами французского флага (фото)

20:08, 14 ноября 2015
Мир
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Ряд широко известных в мире зданий сегодня ночью был подсвечен цветами французского флага в знак солидарности с Францией, в столице которой произошла серия терактов.

Сиднейскую оперу подсветили французским триколором / twitter.com/dailytelegraph

По сообщениям иностранных СМИ, среди них были знаменитый оперный театр в Сиднее и телебашня в канадском Торонто, более 30 лет бывшая самой высокой в мире.

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Кроме того, французским триколором был подсвечен шпиль нового здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, отстроенного на месте башен-близнецов, уничтоженных в ходе теракта 11 сентября 2001 года.

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Также, в знак солидарности Францией, пережившей серию террористиеских атак, подсветку Останкинской телебашни в Москве "окрасили" в цвета французского флага.

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