Самые известные здания мира подсветили цветами французского флага (фото)
Ряд широко известных в мире зданий сегодня ночью был подсвечен цветами французского флага в знак солидарности с Францией, в столице которой произошла серия терактов.
По сообщениям иностранных СМИ, среди них были знаменитый оперный театр в Сиднее и телебашня в канадском Торонто, более 30 лет бывшая самой высокой в мире.
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Кроме того, французским триколором был подсвечен шпиль нового здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, отстроенного на месте башен-близнецов, уничтоженных в ходе теракта 11 сентября 2001 года.
The 1 WTC spire is lit blue, white and red in honor of the victims of the Paris attacks https://t.co/TTgsNfNTOSpic.twitter.com/UbUGxEe7mW
— The New York Times (@nytimes) November 14, 2015
Также, в знак солидарности Францией, пережившей серию террористиеских атак, подсветку Останкинской телебашни в Москве "окрасили" в цвета французского флага.
Ostankino Tower in #Moscow now… #ParisAttackspic.twitter.com/hT0Zw7ZG74
— Marcel Sardo (@marcelsardo) November 14, 2015